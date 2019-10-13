Эрикссон рассказал, что Абрамович мог купить московское «Динамо»

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Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал, что перед покупкой лондонского «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович рассматривал вариант покупки одного из российских клубов.
Эрикссон рассказал, что Абрамович мог купить московское «Динамо»
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«Роман хотел купить клуб в Москве, так что он, я и агент Пини Захави отправились туда на три дня. Мы изучили все клубы, и я сказал, что нужно купить «Динамо», потому что у них лучшая инфраструктура», — приводит слова Эрикссона FourFourTwo.

Он отметил, что спустя некоторое время ему позвонил представитель Абрамовича и сообщил, что бизнесмен изменил свои планы и теперь намерен приобрести один из клубов Лондона.

«Тоттенхэм» или «Челси». Я спросил, чего он хочет. Он сказал, что побеждать. Я ответил: «Тогда покупай «Челси». Там нужно поменять половину команды, а в «Тоттенхэме» — всю», — добавил шведский специалист.

После приобретения Абрамовичем «Челси» пять раз выиграл Английскую премьер-лигу и Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги и Суперкубок Англии, а также Лигу чемпионов, дважды — Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что экс-вратарь «Челси» Петер Чех подписал контракт с хоккейным клубом.

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