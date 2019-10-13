Тарпищев назвал гениальной игру Медведева в финале турнира ATP в Шанхае

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Тарпищев назвал гениальной игру Медведева в финале турнира ATP в Шанхае
  • Reuters

«Меня больше всего волнует, сколько сил осталось у Даниила. Он победил в Шанхае, потому что играет интереснее соперников. Написал ему эсэмэску, что он гениально сыграл. Даниил Медведев — настоящий кудесник теннисного мяча», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Он также отметил, что на данный момент 23-летнему игроку необходимо правильно восстановиться, после чего им предстоит провести беседу.

Медведев обыграл Зверева со счётом 6:4, 6:1.

Таким образом, российский теннисист одержал победу на четвёртом турнире в сезоне. До этого он выигрывал в Софии, Цинциннати и Санкт-Петербурге.

При этом победа в Шанхае является второй победой в турнирах серии «Мастерс» после успеха в Цинциннати.

Ранее экс-теннисист Евгений Кафельников заявил, что рано или поздно Медведев должен был так заиграть.

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