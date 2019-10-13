Кафельников: рано или поздно Медведев должен был так заиграть

Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал победу соотечественника Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

«Рано или поздно это должно было случиться. Не было предпосылок для того, что мы видим сейчас, но рано или поздно Даня должен был так заиграть, и сейчас мы имеем теннисиста мирового уровня», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Он отметил, что вне медийного пространства многие не видят, какую работу проделывает Медведев для достижения своих успехов.

«Никто же не видит, как скрупулёзно Даниил тренируется, плоды этой работы он сейчас пожинает», — добавил прославленный теннисист.

В финале турнира в Шанхае Медведев взял верх над немцем Александром Зверевым со счётом 6:4, 6:1.

Ранее Медведев признался, что не верит в то, что сыграл в шести финалах подряд.