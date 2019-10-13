Чемпион WBA Бивол заявил, что хочет сразиться с победителем боя Бетербиев — Гвоздик

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол заявил, что его следующий соперник может определиться после поединка между его соотечественником Артуром Бетербиевым и украинцем Александром Гвоздиком.
Чемпион WBA Бивол заявил, что хочет сразиться с победителем боя Бетербиев — Гвоздик
  • Reuters

«Бой на следующих выходных между Бетербиевым и Гвоздиком — отличный, и я хотел бы встретиться с победителем. Мы узнаем больше о моём будущем после этого боя», — приводит слова Бивола ESPN.

По его словам, ему хочется остаться в истории бокса и выступать против других чемпионов, но не всегда получается это сделать, так как они могут быть заняты.

Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо в Чикаго по итогам 12 раундов единогласным решением судей. Бивол в шестой раз защитил титул чемпиона WBA Super в тяжёлом весе.

Всего на счету российского спортсмена 17 боёв и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Бой между чемпионом Международной боксёрской федерации (IBF) Бетербиевым и обладателем титула Всемирного боксёрского совета (WBC) состоится 18 октября в Филадельфии.

Ранее менеджер Вадим Корнилов прокомментировал победу Бивола над Кастильо в бою за титул WBA.

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