Чемпион WBA Бивол заявил, что хочет сразиться с победителем боя Бетербиев — Гвоздик
- Reuters
«Бой на следующих выходных между Бетербиевым и Гвоздиком — отличный, и я хотел бы встретиться с победителем. Мы узнаем больше о моём будущем после этого боя», — приводит слова Бивола ESPN.
По его словам, ему хочется остаться в истории бокса и выступать против других чемпионов, но не всегда получается это сделать, так как они могут быть заняты.
Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо в Чикаго по итогам 12 раундов единогласным решением судей. Бивол в шестой раз защитил титул чемпиона WBA Super в тяжёлом весе.
Всего на счету российского спортсмена 17 боёв и ни одного поражения на профессиональном ринге.
Бой между чемпионом Международной боксёрской федерации (IBF) Бетербиевым и обладателем титула Всемирного боксёрского совета (WBC) состоится 18 октября в Филадельфии.
Ранее менеджер Вадим Корнилов прокомментировал победу Бивола над Кастильо в бою за титул WBA.