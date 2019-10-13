Корнилов прокомментировал победу Бивола над Кастильо в бою за титул WBA

Менеджер чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола Вадим Корнилов высказался о победе своего клиента над доминиканцем Ленином Кастильо в титульном поединке.

«Всем хочется увидеть нокаут, но Бивол другой боксёр. Для него важно тактически верно вести бой и не пропускать лишних ударов, для него важно не рисковать и сохранить титул», — цитирует менеджера ТАСС.

Он отметил, что минувший поединок является хорошим опытом для Бивола. Также он заявил, что ему не терпится увидеть, когда россиянин проведёт с каким-нибудь другим чемпионом.

«Кто из обладателей титулов более интересен? Не важно. Важно обьединить титулы», — сказал Корнилов.

Бивол победил Кастильо в Чикаго по итогам 12 раундов единогласным решением судей. Бивол в шестой раз защитил титул чемпиона WBA Super в тяжёлом весе.

Всего на счету российского спортсмена 17 боёв и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Ранее Бивол заявил, что готов сразиться с мексиканским боксёром Саулем Альваресом.