Корнилов прокомментировал победу Бивола над Кастильо в бою за титул WBA

Короткая ссылка
Менеджер чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола Вадим Корнилов высказался о победе своего клиента над доминиканцем Ленином Кастильо в титульном поединке.
Корнилов прокомментировал победу Бивола над Кастильо в бою за титул WBA
  • РИА Новости

«Всем хочется увидеть нокаут, но Бивол другой боксёр. Для него важно тактически верно вести бой и не пропускать лишних ударов, для него важно не рисковать и сохранить титул», — цитирует менеджера ТАСС.

Он отметил, что минувший поединок является хорошим опытом для Бивола. Также он заявил, что ему не терпится увидеть, когда россиянин проведёт с каким-нибудь другим чемпионом.

«Кто из обладателей титулов более интересен? Не важно. Важно обьединить титулы», — сказал Корнилов.

Бивол победил Кастильо в Чикаго по итогам 12 раундов единогласным решением судей. Бивол в шестой раз защитил титул чемпиона WBA Super в тяжёлом весе.

Всего на счету российского спортсмена 17 боёв и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Ранее Бивол заявил, что готов сразиться с мексиканским боксёром Саулем Альваресом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить