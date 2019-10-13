Российский боксёр Бивол заявил, что готов сразиться с Альваресом

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол выразил готовность к проведению поединка с другими обладателями титулов.
Российский боксёр Бивол заявил, что готов сразиться с Альваресом
  • РИА Новости

«Я готов боксировать с другими чемпионами, с кем — не имеет значения. Интересно ли встретиться с Альваресом в случае его победы? Конечно», — приводит слова Бивола ТАСС.

Он также заявил, что доволен своей защитой титула в бою с доминиканцем Ленином Кастильо. 

«Всегда можно выигрывать красивее, выигрывать нокаутом. Но мы развиваемся и можем занести себе в актив этот бой», — добавил Бивол.

Бивол победил Кастильо в Чикаго по итогам 12 раундов единогласным решением судей. Бивол в шестой раз защитил титул чемпиона WBA Super в тяжёлом весе.

Всего на счету российского спортсмена 17 боёв и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Ранее российский боксёр Сергей Екимов потерпел первое поражение в карьере.

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