Российский боксёр Бивол заявил, что готов сразиться с Альваресом
- РИА Новости
«Я готов боксировать с другими чемпионами, с кем — не имеет значения. Интересно ли встретиться с Альваресом в случае его победы? Конечно», — приводит слова Бивола ТАСС.
Он также заявил, что доволен своей защитой титула в бою с доминиканцем Ленином Кастильо.
«Всегда можно выигрывать красивее, выигрывать нокаутом. Но мы развиваемся и можем занести себе в актив этот бой», — добавил Бивол.
Бивол победил Кастильо в Чикаго по итогам 12 раундов единогласным решением судей. Бивол в шестой раз защитил титул чемпиона WBA Super в тяжёлом весе.
Всего на счету российского спортсмена 17 боёв и ни одного поражения на профессиональном ринге.
Ранее российский боксёр Сергей Екимов потерпел первое поражение в карьере.