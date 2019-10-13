Зеленский по телефону поздравил боксёра Усика с победой
- Reuters
Видео разговора Усика с главой государства опубликовал в своём Instagram другой украинский боксёр, Василий Ломаченко.
«Владимир Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Спасибо большое. Мы боксировали на мини-Украине, очень много людей поддерживали. Служу народу Украины», — сказал Усик.
В поединке, который прошёл в Чикаго, Усик победил американца Чезза Уизерспуна единогласным решением судей.
На счету Усика 17 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.
Ранее Усик признался, что нервничал перед дебютом в тяжёлом весе.