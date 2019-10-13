Зеленский по телефону поздравил боксёра Усика с победой

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксёра Александра Усика с победным дебютом в тяжёлом весе.
Зеленский по телефону поздравил боксёра Усика с победой
  • Reuters

Видео разговора Усика с главой государства опубликовал в своём Instagram другой украинский боксёр, Василий Ломаченко.

«Владимир Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Спасибо большое. Мы боксировали на мини-Украине, очень много людей поддерживали. Служу народу Украины», — сказал Усик.

В поединке, который прошёл в Чикаго, Усик победил американца Чезза Уизерспуна единогласным решением судей.

На счету Усика 17 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Ранее Усик признался, что нервничал перед дебютом в тяжёлом весе.

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