Зеленский по телефону поздравил боксёра Усика с победой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксёра Александра Усика с победным дебютом в тяжёлом весе.

Видео разговора Усика с главой государства опубликовал в своём Instagram другой украинский боксёр, Василий Ломаченко.

«Владимир Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Спасибо большое. Мы боксировали на мини-Украине, очень много людей поддерживали. Служу народу Украины», — сказал Усик.

В поединке, который прошёл в Чикаго, Усик победил американца Чезза Уизерспуна единогласным решением судей.

На счету Усика 17 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Ранее Усик признался, что нервничал перед дебютом в тяжёлом весе.