Украинский боксёр Усик признался, что нервничал перед дебютом в тяжёлом весе

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Украинец Александр Усик заявил, что нервничал перед дебютным поединком в тяжёлом весе с американским боксёром Чеззом Уизерспуном, так как изначально должен был встретиться с другим соперником.
Украинский боксёр Усик признался, что нервничал перед дебютом в тяжёлом весе
  • Reuters

«Очень ждал этого. Были проблемы из-за того, что поменялся соперник. Я этого, может, не показывал, но понервничал из-за этого», — приводит слова украинца УНИАН.

При этом он отметил, что всё равно смог собраться и одержать победу. 

«Задача от тренера была — боксировать, а когда придёт шанс, момент — использовать его. Но не по-наглому», — сказал Усик.

На счету Усика 17 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Усик победил Уизерспуна в дебютном бою в тяжёлом весе.

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