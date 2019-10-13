Украинский боксёр Усик признался, что нервничал перед дебютом в тяжёлом весе
- Reuters
«Очень ждал этого. Были проблемы из-за того, что поменялся соперник. Я этого, может, не показывал, но понервничал из-за этого», — приводит слова украинца УНИАН.
При этом он отметил, что всё равно смог собраться и одержать победу.
«Задача от тренера была — боксировать, а когда придёт шанс, момент — использовать его. Но не по-наглому», — сказал Усик.
На счету Усика 17 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.
Ранее сообщалось, что Усик победил Уизерспуна в дебютном бою в тяжёлом весе.