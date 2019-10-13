Арустамян сообщил, что тренер Тедеско подписал контракт со «Спартаком»

Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак».

«Спартак» возглавит Доменико Тедеско: контракт с немецким тренером подписан. После недели размышлений, после совещаний с семьёй Тедеско принял предложение красно-белых», — написал журналист в своём Telegram-канале.

По его словам, специалист уладил все вопросы по соглашению с «Шальке», которое у него действовало до сих пор, и в ближайшее время вернётся в Россию, чтобы готовить московскую команду к матчу с казанским «Рубином».

«Осталось понять, кто войдёт в штаб Тедеско», — добавил Арустамян.

С 2017 по 2019 год немец тренировал «Шальке», который стал серебряным призёром Бундеслиги в 2018-м.

«Спартак» лишился тренера в результате отставки Олега Кононова после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее депутат и экс-наставник сборной России Валерий Газзаев заявил, что отрицательно относится к возможному назначению Тедеско в «Спартак».