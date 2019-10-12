Киселёв — о рекорде Кипчоге: мы только что наблюдали «высадку на Марс»

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Чемпион России — 2019 в марафонском беге Степан Киселёв прокомментировал рекорд представителя Эфиопии Элиуда Кипчоге, который первым в мире пробежал данную дистанцию меньше чем за два часа.

«Мы только что наблюдали «высадку на Марс». Это круто — видеть разрушение человеческих границ. Когда шла речь о марафоне, всегда фигурировала цифра 2. Два часа — это стена, за которую было не перебраться, и тут такое! Кажется, я начинаю сомневаться, человек ли он», — цитирует Киселёва аккаунт IAAF в Instagram.

Результат Элиуда Кипчоге составил 1:59:40. Эфиопский спортсмен установил данное достижение в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge в Вене.

Ранее марафонец Кипчоге высказался о своём историческом достижении.

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