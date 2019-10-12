Марафонец Кипчоге высказался о своём историческом достижении
- Reuters
«Я совершил попытку и счастлив, что мне удалось выбежать из двух часов, чтобы вдохновить многих людей, чтобы сообщить им, что возможности каждого человека безграничны», — приводит слова спортсмена AFP.
Он также выразил надежду, что теперь многие атлеты будут пытаться пробежать марафон быстрее, чем за два часа.
«Это был тяжёлый забег. Это много значит для Кении», — сказал Кипчоге.
Ранее Кипчоге стал первым спортсменом в истории, пробежавшим марафон менее чем за два часа.