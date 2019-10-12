«Рейнджерс» уступил «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» на своём льду уступил «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча, проходившая на арене «Медисон-сквер-гарден», завершилась победой «Эдмонтона» со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Леон Драйзайтль, также забрасывали Коннор Макдэвид и Оскар Клефбом. Единственная шайба «Нью-Йорка» на счету Каапо Какко.

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич не отметились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Малкин показал, как его трёхлетний сын играет в хоккей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить