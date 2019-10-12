«Рейнджерс» уступил «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» на своём льду уступил «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча, проходившая на арене «Медисон-сквер-гарден», завершилась победой «Эдмонтона» со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Леон Драйзайтль, также забрасывали Коннор Макдэвид и Оскар Клефбом. Единственная шайба «Нью-Йорка» на счету Каапо Какко.

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич не отметились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Малкин показал, как его трёхлетний сын играет в хоккей.