«Рейнджерс» уступил «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Встреча, проходившая на арене «Медисон-сквер-гарден», завершилась победой «Эдмонтона» со счётом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Леон Драйзайтль, также забрасывали Коннор Макдэвид и Оскар Клефбом. Единственная шайба «Нью-Йорка» на счету Каапо Какко.
Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич не отметились результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Малкин показал, как его трёхлетний сын играет в хоккей.