Александрова уступила Остапенко в полуфинале турнира WTA в Линце
Россиянка Екатерина Александрова уступила представительнице Латвии Елене Остапенко в матче 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6, 7:5. По ходу встречи россиянка упустила три матчбола.
В финале Остапенко сыграет с 15-летней американкой Кори Гауфф.
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