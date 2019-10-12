Александрова уступила Остапенко в полуфинале турнира WTA в Линце

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Россиянка Екатерина Александрова уступила представительнице Латвии Елене Остапенко в матче 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
Александрова уступила Остапенко в полуфинале турнира WTA в Линце
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6, 7:5. По ходу встречи россиянка упустила три матчбола.

В финале Остапенко сыграет с 15-летней американкой Кори Гауфф.

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