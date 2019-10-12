Зверев считает Медведева лучшим теннисистом планеты

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Соперник Даниила Медведева по финалу турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Шанхае немец Александр Зверев признал силу россиянина накануне личного противостояния.
Зверев считает Медведева лучшим теннисистом планеты
  • Reuters

«Медведев выступает фантастически. Шесть выходов в финал подряд. Финалист Открытого чемпионата США, победитель турнира в Цинциннати… Вероятно, он лучший игрок мира прямо сейчас. Надеюсь, завтра получится хороший поединок», — заявил немец в интервью ATP Tour.

Финальный матч турнира серии «Мастерс» в Шанхае между Зверевым и Медведевым состоится 13 октября.

Ранее сообщалось, что Зверев победил Берреттини и стал соперником Медведева по финалу турнира АТР в Шанхае.

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