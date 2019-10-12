Зверев считает Медведева лучшим теннисистом планеты
- Reuters
«Медведев выступает фантастически. Шесть выходов в финал подряд. Финалист Открытого чемпионата США, победитель турнира в Цинциннати… Вероятно, он лучший игрок мира прямо сейчас. Надеюсь, завтра получится хороший поединок», — заявил немец в интервью ATP Tour.
Финальный матч турнира серии «Мастерс» в Шанхае между Зверевым и Медведевым состоится 13 октября.
Ранее сообщалось, что Зверев победил Берреттини и стал соперником Медведева по финалу турнира АТР в Шанхае.