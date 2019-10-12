СМИ: Миланские клубы пытаются заполучить футболиста МЮ Матича

Итальянские «Милан» и «Интер» борются за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманью Матича.

Как сообщает Mercato365, «Милан» и «Интер» нацелены на подписание контракта с сербским полузащитником Неманьей Матичем. Оба клуба нацелены взять футболиста бесплатно, так как его контракт с «Манчестер Юнайтед» завершается в 2020 году.

Британский клуб не намерен продлевать соглашение с футболистом, но хотел бы продать его в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что футболист «Тоттенхэма» Эриксен близок к переходу в «Баварию».