СМИ: Миланские клубы пытаются заполучить футболиста МЮ Матича

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Итальянские «Милан» и «Интер» борются за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманью Матича.
СМИ: Миланские клубы пытаются заполучить футболиста МЮ Матича
  • © Sander Chamid/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Mercato365, «Милан» и «Интер» нацелены на подписание контракта с сербским полузащитником Неманьей Матичем. Оба клуба нацелены взять футболиста бесплатно, так как его контракт с «Манчестер Юнайтед» завершается в 2020 году.

Британский клуб не намерен продлевать соглашение с футболистом, но хотел бы продать его в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что футболист «Тоттенхэма» Эриксен близок к переходу в «Баварию».

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