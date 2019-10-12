СМИ: Миланские клубы пытаются заполучить футболиста МЮ Матича
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Как сообщает Mercato365, «Милан» и «Интер» нацелены на подписание контракта с сербским полузащитником Неманьей Матичем. Оба клуба нацелены взять футболиста бесплатно, так как его контракт с «Манчестер Юнайтед» завершается в 2020 году.
Британский клуб не намерен продлевать соглашение с футболистом, но хотел бы продать его в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что футболист «Тоттенхэма» Эриксен близок к переходу в «Баварию».