СМИ: Футболист «Тоттенхэма» Эриксен близок к переходу в «Баварию»

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» заинтересован в трансфере полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

Как сообщает Sport1.de, руководство немецкого коллектива уже провело предварительные переговоры с игроком. Хавбек, в свою очередь, выразил готовность к переходу.

Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В прошлом сезоне он провёл 51 матч в составе английского коллектива, забил десять мячей и сделал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что МЮ нацелен на приобретение Эриксена в следующее трансферное окно.