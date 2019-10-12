СМИ: Футболист «Тоттенхэма» Эриксен близок к переходу в «Баварию»

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Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» заинтересован в трансфере полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
СМИ: Футболист «Тоттенхэма» Эриксен близок к переходу в «Баварию»
  • © Matthias Balk/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает Sport1.de, руководство немецкого коллектива уже провело предварительные переговоры с игроком. Хавбек, в свою очередь, выразил готовность к переходу.

Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В прошлом сезоне он провёл 51 матч в составе английского коллектива, забил десять мячей и сделал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что МЮ нацелен на приобретение Эриксена в следующее трансферное окно.

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