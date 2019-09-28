СМИ: МЮ нацелен на приобретение Эриксена в следующее трансферное окно

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«Манчестер Юнайтед» зимой может приобрести у лондонского «Тоттенхэма» датского полузащитника Кристиана Эриксена.
СМИ: МЮ нацелен на приобретение Эриксена в следующее трансферное окно
  • © Giuseppe Maffia/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Goal.com, МЮ может приобрести у «Тоттенхэма» полузащитника Кристиана Эриксена. Футболист отказался продлевать контракт с лондонцами и может покинуть клуб бесплатно следующим летом. МЮ готов опередить конкурентов в борьбе за датчанина и приобрести полузащитника зимой за деньги. По информации источника, «Тоттенхэм» может согласиться на такое предложение.

Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. До этого датчанин выступал за «Аякс».

Ранее сообщалось, что Погба хочет покинуть МЮ зимой.

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