СМИ: МЮ нацелен на приобретение Эриксена в следующее трансферное окно

«Манчестер Юнайтед» зимой может приобрести у лондонского «Тоттенхэма» датского полузащитника Кристиана Эриксена.

Как сообщает Goal.com, МЮ может приобрести у «Тоттенхэма» полузащитника Кристиана Эриксена. Футболист отказался продлевать контракт с лондонцами и может покинуть клуб бесплатно следующим летом. МЮ готов опередить конкурентов в борьбе за датчанина и приобрести полузащитника зимой за деньги. По информации источника, «Тоттенхэм» может согласиться на такое предложение.

Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. До этого датчанин выступал за «Аякс».

Ранее сообщалось, что Погба хочет покинуть МЮ зимой.