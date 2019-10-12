Александр Емельяненко выразил готовность провести свой бой на одном турнире с братом

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Российские бойцы смешанных единоборств Александр и Фёдор Емельяненко могут провести свои поединки на одном турнире.
Александр Емельяненко выразил готовность провести свой бой на одном турнире с братом
  • РИА Новости

Организация Bellator, под эгидой которой выступает Фёдор Емельяненко, объявила о намерении провести турнир в Москве. О своём желании выступить на одном бойцовском шоу с братом заявил и Александр Емельяненко.

«Я готов выступить», — цитирует бойца ТАСС.

Свой ближайший поединок Александр Емельяненко проведёт 29 ноября против представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко намерен завершить карьеру боем в Москве.

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