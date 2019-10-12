Александр Емельяненко выразил готовность провести свой бой на одном турнире с братом

Российские бойцы смешанных единоборств Александр и Фёдор Емельяненко могут провести свои поединки на одном турнире.

РИА Новости

Организация Bellator, под эгидой которой выступает Фёдор Емельяненко, объявила о намерении провести турнир в Москве. О своём желании выступить на одном бойцовском шоу с братом заявил и Александр Емельяненко. «Я готов выступить», — цитирует бойца ТАСС. Свой ближайший поединок Александр Емельяненко проведёт 29 ноября против представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева. Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко намерен завершить карьеру боем в Москве.