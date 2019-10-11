СМИ: Фёдор Емельяненко намерен завершить карьеру боем в Москве

Стало известно, где планирует провести последний поединок в карьере российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко.

«Планируется, что заключительный бой в карьере Фёдор проведёт в Москве», — приводит слова представителя Bellator ТАСС.

При этом дата боя остаётся неизвестной.

Ранее Фёдор Емельяненко рассказал, что завершит карьеру после проведения трёх заключительных поединков.

В общей сложности в активе Емельяненко 38 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Следующим соперником россиянина станет американец Куинтон Джексон, с которым они сразятся 29 декабря в японской Сайтаме.

Ранее Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом.