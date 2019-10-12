Футболисты молодёжной сборной России посетили Уральский федеральный университет

Игроки молодёжной сборной России Иван Обляков и Игорь Дивеев, а также главный тренер команды Михаил Галактионов стали гостями лектория со студентами Уральского федерального университета.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, игроки молодёжной сборной России Иван Обляков и Игорь Дивеев и главный тренер команды Михаил Галактионов стали гостями лектория со студентами Уральского федерального университета. В ходе встречи «Лидеры у лидеров» наставник и футболисты рассказали студентам о своей жизни, ответили на вопросы, вручили подарки и раздали автографы всем желающим.

Ближайший матч команда Михаила Галактионова сыграет 15 октября на выезде с молодёжной сборной Эстонии.

Ранее тренер рассказал, за счёт чего молодёжная сборная России смогла вырвать ничью в матче с Польшей.