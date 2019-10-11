Тренер рассказал, за счёт чего молодёжная сборная России смогла вырвать ничью в матче с Польшей

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Старший тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал ничейный исход матча с национальной командой Польши в квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
Тренер рассказал, за счёт чего молодёжная сборная России смогла вырвать ничью в матче с Польшей
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

«До 75-й минуты команда старалась играть низом, старалась владеть мячом и территориальным преимуществом, действовать на контратаках. Когда счёт был не в нашу пользу, нам надо было отыгрываться. Мы перестроились, выпустили второго нападающего, провели замены в средней линии. Наверное, сам характер игры говорил, что надо больше делать фланговых навесов, один из которых привёл к голу в компенсированное время», — проводит слова Галактионова ТАСС.

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге завершилась со счётом 2:2. Следующим соперником российской команды станет сборная Эстонии. Матч пройдёт 15 октября в Пярну.

Ранее Роман Павлюченко высказал мнение, что Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории сборной России.

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