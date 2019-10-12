Медведев назвал причины своей победы в полуфинале турнира ATP в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев объяснил причины своей победы над греком Стефаносом Циципасом в матче 1/2 финала турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

«Думаю, дело в уверенности, приобретённой ранее. Теперь очень важно сохранить её на следующие матчи», — сказал российский теннисист в эфире Eurosport.

Он отметил, что в прошедшей игре мог лучше подавать. Он также заявил, что не чувствовал давления трибун в конце матча.

«В Шанхае болеют всегда 50 на 50, корректно. Если это не Новак или Роджер. Просто публика хотела увидеть продолжение матча», — добавил Медведев.

Медведев победил Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 7:5. В финале он сыграет либо с представителем Германии Александром Зверевым, либо с итальянцем Маттео Берреттини.

Ранее Медведев признался, что матч с Циципасом был тяжёлым для него.