Медведев назвал причины своей победы в полуфинале турнира ATP в Шанхае

Короткая ссылка
Россиянин Даниил Медведев объяснил причины своей победы над греком Стефаносом Циципасом в матче 1/2 финала турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Медведев назвал причины своей победы в полуфинале турнира ATP в Шанхае
  • Reuters

«Думаю, дело в уверенности, приобретённой ранее. Теперь очень важно сохранить её на следующие матчи», — сказал российский теннисист в эфире Eurosport.

Он отметил, что в прошедшей игре мог лучше подавать. Он также заявил, что не чувствовал давления трибун в конце матча.

«В Шанхае болеют всегда 50 на 50, корректно. Если это не Новак или Роджер. Просто публика хотела увидеть продолжение матча», — добавил Медведев.

Медведев победил Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 7:5. В финале он сыграет либо с представителем Германии Александром Зверевым, либо с итальянцем Маттео Берреттини.

Ранее Медведев признался, что матч с Циципасом был тяжёлым для него.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить