Теннисист Медведев признался, что матч с Циципасом был тяжёлым для него

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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом в матче 1/2 финала турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Теннисист Медведев признался, что матч с Циципасом был тяжёлым для него
  • Reuters

«Стефанос сыграл отличный матч, мне же важно было сохранять свою подачу и не совершать много ошибок. В целом очень тяжёлый матч», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

По его словам, Циципас его удивил в минувшей игре, так как в прошлых матчах грек не так агрессивно играл.

Медведев победил Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 7:5. В финале он сыграет либо с представителем Германии Александром Зверевым, либо с итальянцем Маттео Берреттини.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что Медведев способен выиграть турнир ATP в Шанхае.

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