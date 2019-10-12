Теннисист Медведев признался, что матч с Циципасом был тяжёлым для него
- Reuters
«Стефанос сыграл отличный матч, мне же важно было сохранять свою подачу и не совершать много ошибок. В целом очень тяжёлый матч», — сказал Медведев в эфире Eurosport.
По его словам, Циципас его удивил в минувшей игре, так как в прошлых матчах грек не так агрессивно играл.
Медведев победил Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 7:5. В финале он сыграет либо с представителем Германии Александром Зверевым, либо с итальянцем Маттео Берреттини.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что Медведев способен выиграть турнир ATP в Шанхае.