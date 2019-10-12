Тарпищев считает, что Медведев способен выиграть турнир ATP в Шанхае
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«Медведев был фаворитом в матче с Циципасом. Вопрос был лишь в том, сумеет ли он справиться с усталостью. Но он прекрасно справился. Думаю, у него есть всё необходимое, чтобы одержать победу в финале и в хорошем настроении приехать в Москву», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Медведев в полуфинале победил грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 7:5. В финале он сыграет либо с представителем Германии Александром Зверевым, либо с итальянцем Маттео Берреттини.
Ранее сообщалось, что Медведев в девятый раз за сезон вышел в финал.