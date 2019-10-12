Тарпищев считает, что Медведев способен выиграть турнир ATP в Шанхае

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Даниилу Медведеву по силам одержать победу в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Тарпищев считает, что Медведев способен выиграть турнир ATP в Шанхае
  • © Ding Ting/Xinhua
  • globallookpress.com

«Медведев был фаворитом в матче с Циципасом. Вопрос был лишь в том, сумеет ли он справиться с усталостью. Но он прекрасно справился. Думаю, у него есть всё необходимое, чтобы одержать победу в финале и в хорошем настроении приехать в Москву», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев в полуфинале победил грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 7:5. В финале он сыграет либо с представителем Германии Александром Зверевым, либо с итальянцем Маттео Берреттини.

Ранее сообщалось, что Медведев в девятый раз за сезон вышел в финал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить