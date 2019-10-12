Тарпищев считает, что Медведев способен выиграть турнир ATP в Шанхае

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Даниилу Медведеву по силам одержать победу в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

«Медведев был фаворитом в матче с Циципасом. Вопрос был лишь в том, сумеет ли он справиться с усталостью. Но он прекрасно справился. Думаю, у него есть всё необходимое, чтобы одержать победу в финале и в хорошем настроении приехать в Москву», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев в полуфинале победил грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 7:5. В финале он сыграет либо с представителем Германии Александром Зверевым, либо с итальянцем Маттео Берреттини.

Ранее сообщалось, что Медведев в девятый раз за сезон вышел в финал.