Теннисист Медведев в девятый раз за сезон вышел в финал

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Россиянин Даниил Медведев в девятый раз за сезон вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Теннисист Медведев в девятый раз за сезон вышел в финал
  • © Ding Ting/Xinhua
  • globallookpress.com

Четвёртая ракетка мира победил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае со счётом 7:6 (7:5), 7:5 и вышел в финал соревнований.

В этом сезоне Медведев также выходил в финалы турниров в Брисбене, Софии, Барселоне, Вашингтоне, Монреале, Цинциннати, Санкт-Петербурге, также он играл в решающем матче US Open. Победил же россиянин в Софии, Цинциннати и Санкт-Петербурге.

В финале в Шанхае Медведев сыграет либо с представителем Германии Александром Зверевым, либо с итальянцем Маттео Берреттини.

Ранее Медведев прокомментировал слова Фабио Фоньини, назвавшего его «худшим соперником».

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