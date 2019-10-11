Медведев прокомментировал слова Фоньини, назвавшего его «худшим соперником»

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Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал слова итальянца Фабио Фоньини, назвавшего его «худшим соперником на текущий момент» перед матчем 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Медведев прокомментировал слова Фоньини, назвавшего его «худшим соперником»
  • Reuters

«Приятно слышать. Если такие топ-игроки, как Фабио, говорят подобное обо мне, это значит, что я на правильном пути, хорошо играю и противостоять мне непросто. Именно это я и хотел показать сегодня в матче. Это сработало», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Россиянин обыграл итальянца за 1 час 25 минут, победив со счётом 6:3, 7:6.

Ранее сообщалось, что Медведев высказался о предстоящем матче с Циципасом в полуфинале турнира ATP в Шанхае.

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