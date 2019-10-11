Медведев высказался о предстоящем матче с Циципасом в полуфинале турнира ATP в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае с греком Стефаносом Циципасом.

«Несмотря на то что во всех предыдущих матчах со Стефаносом я победил, это были упорные поединки», — цитирует четвёртую ракетку мира ATP Tour.

Он также отметил, что греческий теннисист прибавляет с каждой неделей, притом что является достаточно молодым игроком.

«Если учитывать возраст, то можно сказать, что у него есть на два года больше для достижения прогресса», — сказал Медведев.

Медведев в четвертьфинале одолел Фабио Фоньини со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Циципас же оказался сильнее Новака Джоковича — 3:6, 7:5, 6:3.

Ранее Медведев заявил, что остался доволен уровнем своей игры в матче с Фоньини.