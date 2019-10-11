Медведев высказался о предстоящем матче с Циципасом в полуфинале турнира ATP в Шанхае

Короткая ссылка
Россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае с греком Стефаносом Циципасом.
Медведев высказался о предстоящем матче с Циципасом в полуфинале турнира ATP в Шанхае
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports
  • Reuters

«Несмотря на то что во всех предыдущих матчах со Стефаносом я победил, это были упорные поединки», — цитирует четвёртую ракетку мира ATP Tour.

Он также отметил, что греческий теннисист прибавляет с каждой неделей, притом что является достаточно молодым игроком.

«Если учитывать возраст, то можно сказать, что у него есть на два года больше для достижения прогресса», — сказал Медведев.

Медведев в четвертьфинале одолел Фабио Фоньини со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Циципас же оказался сильнее Новака Джоковича — 3:6, 7:5, 6:3.

Ранее Медведев заявил, что остался доволен уровнем своей игры в матче с Фоньини.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить