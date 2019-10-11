Теннисист Медведев заявил, что остался доволен уровнем своей игры в матче с Фоньини

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Россиянин Даниил Медведев обратился к болельщикам после победы над итальянцем Фабио Фоньини в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Теннисист Медведев заявил, что остался доволен уровнем своей игры в матче с Фоньини
  • © Global Look Press

«Всем привет. Очень рад выйти в полуфинал. Особенно рад своему уровню игры. Спасибо огромное за поддержку и за то, что встали так рано. Вижу все ваши сообщения. Надеюсь, что смогу пройти ещё дальше на этом турнире», — сказал Медведев на видео в своём Twitter.

Медведев одолел Фоньини со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Ранее сообщалось, что Стефанос Циципас взял верх над Новаком Джоковичем и сыграет с Медведевым в 1/2 финала турнира в Шанхае.

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