Теннисист Медведев заявил, что остался доволен уровнем своей игры в матче с Фоньини
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«Всем привет. Очень рад выйти в полуфинал. Особенно рад своему уровню игры. Спасибо огромное за поддержку и за то, что встали так рано. Вижу все ваши сообщения. Надеюсь, что смогу пройти ещё дальше на этом турнире», — сказал Медведев на видео в своём Twitter.
Медведев одолел Фоньини со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Ранее сообщалось, что Стефанос Циципас взял верх над Новаком Джоковичем и сыграет с Медведевым в 1/2 финала турнира в Шанхае.
October 11, 2019