Два очка Свечникова помогли «Каролине» одержать пятую победу подряд в НХЛ
Встреча прошла в Роли и завершилась в пользу хозяев — 5:2.
В составе «Харрикейнз» отличились Теуво Терявяйнен, Бретт Песке, Эрик Хаула, Даги Хэмилтон и Андрей Свечников. У гостей шайбы забросили Брок Нельсон и Джонни Бойчак.
Свечников также сделал одну результативную передачу, набрав, таким образом, два очка.
Для «Каролины» эта победа стала пятой кряду со старта сезона.
В следующем матче «Харрикейнз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Нью-Йорк» — с «Флоридой Пантерз».
Ранее «Флорида» уступила «Баффало Сэйбрз» в НХЛ, несмотря на гол Евгения Дадонова.