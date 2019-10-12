Два очка Свечникова помогли «Каролине» одержать пятую победу подряд в НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Роли и завершилась в пользу хозяев — 5:2.

В составе «Харрикейнз» отличились Теуво Терявяйнен, Бретт Песке, Эрик Хаула, Даги Хэмилтон и Андрей Свечников. У гостей шайбы забросили Брок Нельсон и Джонни Бойчак.

Свечников также сделал одну результативную передачу, набрав, таким образом, два очка.

Для «Каролины» эта победа стала пятой кряду со старта сезона.

В следующем матче «Харрикейнз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Нью-Йорк» — с «Флоридой Пантерз». 

Ранее «Флорида» уступила «Баффало Сэйбрз» в НХЛ, несмотря на гол Евгения Дадонова.

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