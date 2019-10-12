«Флорида» уступила «Баффало» в НХЛ, несмотря на гол Дадонова
Основное время встречи, прошедшей в Баффало, завершилось со счётом 2:2.
В составе хозяев отличились Юхан Ларссон и Марко Сканделла. У «Пантерз» голами отметились россиянин Евгений Дадонов и Майк Хоффман.
В серии буллитов победу «Сэйбрз» принёс точный бросок Кейси Миттельштадт.
В следующем матче «Баффало» встретится с «Даллас Старз», а «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее голы Виталия Абрамова и Артёма Анисимова не спасли «Оттаву» от поражения от «Сент-Луиса» в НХЛ.