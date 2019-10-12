Циципас рассказал, что планирует сделать для победы над Медведевым на турнире ATP в Шанхае
- Reuters
«Он играет не так, как все, с кем я встречался в этом сезоне. Даниил силён психологически, но победа над Новаком Джоковичем придаст мне уверенности. Надеюсь, что смогу продемонстрировать свой максимум. Нужно вывести его из зоны комфорта», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.
Матч состоится 12 октября и начнётся в 11:30 мск.
Ранее Медведев прокомментировал слова Фабио Фоньини, назвавшего его «худшим соперником».