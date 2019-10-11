ЦСКА прервал победную серию «Ак Барса» в КХЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА прервал победную серию «Ак Барса» в КХЛ
  • © cska-hockey.ru

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу ЦСКА принесли шайбы Линдена Вея, Иржи Секача, Константина Окулова и Богдана Киселевича, оформившего дубль.

За «Ак Барс», для которого это поражение стало первым после серии из шести побед, забили Михаил Фисенко и Патрис Кормье.

В других матчах игрового дня «Сибирь» уступила «Барысу» (0:2), «Йокерит» взял верх над минским «Динамо» (3:2), а «Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Торпедо» (2:1).

Ранее сообщалось, что Металлург» официально объявил об увольнении Геннадия Величкина.

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