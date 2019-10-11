Глава РУСАДА: почти факт, что Россия поедет на ОИ не под своим флагом

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал мнение о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«К сожалению, многие не понимают ситуацию, которая сложилась, и что нас ждёт в ближайшем будущем. Только наш президент обозначил действительно те проблемы, которые существуют», — цитирует Гануса Sport24.

По его словам, на данный момент доверие к России вновь подорвано из-за ситуации с московской лабораторией. Он также отметил, что ответ от WADA стоит ожидать примерно 23—24 октября.

«Россия снова поедет на Олимпиаду под нейтральным флагом? Даже не знаю как. Но то, что не под нашим, к сожалению, почти факт. Но не могу судить, в каком формате. Перед Пхёнчханом была другая ситуация, другой режим несоответствия», — сказал Ганус.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее Елена Исинбаева высказалась о возможном отстранении России от ОИ-2020.