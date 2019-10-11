Исинбаева: Путин понимает, что нужно сделать, чтобы спорт был массовым

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках Совета при президенте.

«Мне было приятно пообщаться с президентом. Владимир Владимирович понимает, что нужно сделать для того, чтобы спорт был массовым. Хорошо, что он ставит такую сложную задачу: 55% населения должны заниматься спортом», — приводит слова Исинбаевой Sport24.

По её словам, президент принял к сведению информацию обо всех проблемах, связанных со спортивными сооружениями, и заявил, что составит список поручений, которые будут распределены между высокопоставленными руководителями.

Ранее Исинбаева высказалась о возможном отстранении России от ОИ-2020.