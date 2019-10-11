Исинбаева: Путин понимает, что нужно сделать, чтобы спорт был массовым

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках Совета при президенте.
Исинбаева: Путин понимает, что нужно сделать, чтобы спорт был массовым
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Мне было приятно пообщаться с президентом. Владимир Владимирович понимает, что нужно сделать для того, чтобы спорт был массовым. Хорошо, что он ставит такую сложную задачу: 55% населения должны заниматься спортом», — приводит слова Исинбаевой Sport24.

По её словам, президент принял к сведению информацию обо всех проблемах, связанных со спортивными сооружениями, и заявил, что составит список поручений, которые будут распределены между высокопоставленными руководителями.

Ранее Исинбаева высказалась о возможном отстранении России от ОИ-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить