Шарапова заявила, что не вернётся в теннис после беременности

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Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что в случае возможной беременности уйдёт из спорта.
Шарапова заявила, что не вернётся в теннис после беременности
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
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«Если я забеременею, то потрачу на это дело всё своё время. У меня отличные отношения с мамой, которая была очень молода, рожая меня. Я бы тоже очень хотела иметь такие отношения с моим будущим ребёнком. Думаю, я не вернусь в теннис после родов», — приводит слова Шараповой Tennis World USA.

В этом сезоне Шарапова, которая является пятикратной победительницей турниров Большого шлема и бывшей первой ракеткой мира, провела всего 15 матчей. 

Ранее сообщалось, что Шарапова не сыграет на турнире в Люксембурге, но проведёт автограф-сессию.

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