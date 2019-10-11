Мужская сборная России победила Италию на КМ по волейболу

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Мужская сборная России по волейболу взяла верх над Италией в матче восьмого тура Кубка мира в Японии.
Мужская сборная России победила Италию на КМ по волейболу
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Встреча завершилась со счётом 3:1 (13:25, 27:25, 28:26, 25:12) в пользу подопечных Туомаса Саммельвуо. 

В следующем матче, который состоится 13 октября, россияне сыграют с Аргентиной.

Ранее российские волейболисты уступили Японии на КМ.

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