Мужская сборная России победила Италию на КМ по волейболу

Мужская сборная России по волейболу взяла верх над Италией в матче восьмого тура Кубка мира в Японии.

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Встреча завершилась со счётом 3:1 (13:25, 27:25, 28:26, 25:12) в пользу подопечных Туомаса Саммельвуо. В следующем матче, который состоится 13 октября, россияне сыграют с Аргентиной. Ранее российские волейболисты уступили Японии на КМ.