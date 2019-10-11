В «Боруссии» рассказали, что пытались вернуть Клоппа на пост главного тренера

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Генеральный директор дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что пытался вернуть на пост главного тренера команды нынешнего наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
В «Боруссии» рассказали, что пытались вернуть Клоппа на пост главного тренера
  • © Jan Woitas/dpa
  • globallookpress.com

«Я знал, что Юрген откажется, он выполнит свой контракт в «Ливерпуле» до конца. Но хотел начать новый путь в «Боруссии», и мне было необходимо спросить у него, может ли он представить себе такой вариант. Не простил бы себе, если бы не спросил его об этом в тот момент», — приводит слова из автобиографии Ватцке «Матч ТВ».

Клопп тренировал «Боруссию» с 2008 по 2015 год. За это время он дважды выиграл чемпионат Германии, два раза победил в Суперкубке страны, а также стал обладателем Кубка Германии.

С «Ливерпулем» немец работает с 2015 года. 

Ранее сообщалось, что «Боруссия» интересуется футболистом «Крыльев Советов» Соболевым.

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