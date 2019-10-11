Стал известен характер травмы футболиста «Зенита» Мамманы
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- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, игрок прошёл первичное медицинское обследование, в ходе которого был выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.
Отмечается, что в ближайшее время Маммана будет отправлен нв одну из европейских клиник для углублённого обследование. Если защитнику потребуется операция, то он может пропустить до 8 месяцев.
Маммана получил в столкновении с нападающим «Урала» Павлом Погребняком в начале матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее в «Зените» прокомментировали операцию Малкома.