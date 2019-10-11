Стал известен характер травмы футболиста «Зенита» Мамманы

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» огласил подробности о травме защитника команды Эммануэля Мамманы.
Стал известен характер травмы футболиста «Зенита» Мамманы
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, игрок прошёл первичное медицинское обследование, в ходе которого был выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. 

Отмечается, что в ближайшее время Маммана будет отправлен нв одну из европейских клиник для углублённого обследование. Если защитнику потребуется операция, то он может пропустить до 8 месяцев. 

Маммана получил в столкновении с нападающим «Урала» Павлом Погребняком в начале матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее в «Зените» прокомментировали операцию Малкома.

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