В «Зените» прокомментировали операцию Малкома

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался об операции полузащитника команды Малкома.

«Операция Малкома прошла успешно, сегодня он возвращается в Санкт-Петербург, чтобы начать первый этап реабилитации. Сроки возврата на поле мы объявим ближе к зимней паузе. Сейчас говорить об этом ещё рано», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Малком получил повреждение бедра 10 августа в матче пятого тура РПЛ с московским «Динамо». На данный момент в его активе два матча в составе сине-бело-голубых. Бразилец летом перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн.

Ранее сообщалось, что Малком не сыграет в РПЛ до зимнего перерыва.