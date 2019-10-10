В «Зените» прокомментировали операцию Малкома

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался об операции полузащитника команды Малкома.
В «Зените» прокомментировали операцию Малкома
  • РИА Новости

«Операция Малкома прошла успешно, сегодня он возвращается в Санкт-Петербург, чтобы начать первый этап реабилитации. Сроки возврата на поле мы объявим ближе к зимней паузе. Сейчас говорить об этом ещё рано», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Малком получил повреждение бедра 10 августа в матче пятого тура РПЛ с московским «Динамо». На данный момент в его активе два матча в составе сине-бело-голубых. Бразилец летом перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн.

Ранее сообщалось, что Малком не сыграет в РПЛ до зимнего перерыва.

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