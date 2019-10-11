Голы Абрамова и Анисимова не спасли «Оттаву» от поражения от «Сент-Луиса» в НХЛ

«Оттава Сенаторз» уступила «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая состоялась в Оттаве, завершилась со счётом 4:6.

В составе хозяев отличились россияне Виталий Абрамов и Артём Анисимов, а также Крис Тирни и Энтони Дюклер. У «блюзменов» дубль оформил Дэвид Перрон, а также шайбы забросили Оскар Сундквист, Джей Боумистер, Брэйден Шенн и Райан О'Райлли.

Кроме того, результативными передачами отметились российские игроки «Сенаторз» Никита Зайцев и Владислав Наместников. Их соотечественник Иван Барбашёв, выступающий за «Сент-Луис», также записал на свой счёт голевой пас.

Ранее «Нью-Джерси» проиграл «Эдмонтону» в НХЛ.