«Нью-Джерси» проиграл «Эдмонтону» в НХЛ, Гусев забросил одну шайбу

Короткая ссылка
«Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Нью-Джерси» проиграл «Эдмонтону» в НХЛ, Гусев забросил одну шайбу
  • Reuters
  • © Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

Основное время встречи, прошедшей в Ньюарке, завершилось со счётом 3:3.

В составе хозяев отличились Кайл Палмьери, Никита Гусев и Дэймон Сиверсон. У «Ойлерз» голами отметились Леон Драйзайтль, Джеймс Нил и Коннор Макдэвид.

В серии буллитов победу гостям принёс точный бросок Драйзайтля.

Для «Дэвилз» это поражение стало четвёртым кряду.

Ранее «Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в НХЛ, несмотря на дубль Александра Овечкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить