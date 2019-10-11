«Нью-Джерси» проиграл «Эдмонтону» в НХЛ, Гусев забросил одну шайбу

«Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Ньюарке, завершилось со счётом 3:3.

В составе хозяев отличились Кайл Палмьери, Никита Гусев и Дэймон Сиверсон. У «Ойлерз» голами отметились Леон Драйзайтль, Джеймс Нил и Коннор Макдэвид.

В серии буллитов победу гостям принёс точный бросок Драйзайтля.

Для «Дэвилз» это поражение стало четвёртым кряду.

Ранее «Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в НХЛ, несмотря на дубль Александра Овечкина.