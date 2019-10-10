Миллер номинирована на премию «Восходящая звезда» от Европейской лёгкоатлетической ассоциации

Россиянка Полина Миллер, специализирующаяся на беге на 400 метров, претендует на награду Европейской легкоатлетической ассоциации в номинации «Восходящая звезда».

Об этом сообщает пресс-служба European Athletics.

В 2019 году 19-летняя россиянка выиграла чемпионат Европы для спортсменов не старше 20 лет, но на мировом первенстве в Дохе не смогла преодолеть рубеж квалификации.

Помимо Миллер на награду претендуют голландская бегунья Фемке Бол, британские бегуньи Эми Хант, Джемма Рики, шведская бегунья Тильде Юханссон, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, датская бегунья Анна Эмили Мёллер, польская бегунья Ева Свобода, голландская толкательница ядра Йоринде ван Клинкен и Мария Висенте из Испании, выступающая в многоборье.

Ранее сообщалось, что глава ВФЛА оценил выступление россиян на ЧМ по лёгкой атлетике.