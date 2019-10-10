Миллер номинирована на премию «Восходящая звезда» от Европейской лёгкоатлетической ассоциации
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба European Athletics.
В 2019 году 19-летняя россиянка выиграла чемпионат Европы для спортсменов не старше 20 лет, но на мировом первенстве в Дохе не смогла преодолеть рубеж квалификации.
Помимо Миллер на награду претендуют голландская бегунья Фемке Бол, британские бегуньи Эми Хант, Джемма Рики, шведская бегунья Тильде Юханссон, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, датская бегунья Анна Эмили Мёллер, польская бегунья Ева Свобода, голландская толкательница ядра Йоринде ван Клинкен и Мария Висенте из Испании, выступающая в многоборье.
Ранее сообщалось, что глава ВФЛА оценил выступление россиян на ЧМ по лёгкой атлетике.