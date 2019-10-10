Теннисистка Осака рассказала, что отказалась от гражданства США

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака рассказала, что отказалась от получения гражданства США ради выступления на сборную Японии на домашней Олимпиаде 2020 года.

«Это особое чувство — двигаться вперёд к Олимпиаде в качестве представителя Японии. Ещё большие эмоции можно испытать, если играть и отстаивать честь страны. Я волнуюсь из-за высоких ожиданий, но буду играть в своём стиле и стремиться получить золотую медаль», — приводит слова Осаки NHK.

У 21-летней теннисистки, родившейся в Японии и в раннем детстве переехавшей с семьёй в США, было два гражданства.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Линце.