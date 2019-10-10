Теннисистка Осака рассказала, что отказалась от гражданства США
- Reuters
«Это особое чувство — двигаться вперёд к Олимпиаде в качестве представителя Японии. Ещё большие эмоции можно испытать, если играть и отстаивать честь страны. Я волнуюсь из-за высоких ожиданий, но буду играть в своём стиле и стремиться получить золотую медаль», — приводит слова Осаки NHK.
У 21-летней теннисистки, родившейся в Японии и в раннем детстве переехавшей с семьёй в США, было два гражданства.
Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Линце.