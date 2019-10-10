Путин лично поздравил Ласицкене с победой на ЧМ по лёгкой атлетике

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин лично поздравил прыгунью в высоту Марию Ласицкене с завоеванием золота на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года.
Путин лично поздравил Ласицкене с победой на ЧМ по лёгкой атлетике
  • РИА Новости

По словам Пескова, которые передаёт ТАСС, президент позвонил Ласицкене и поздравил с её достижением.

«Он заверил спортсменку, что и дальше будет оказываться поддержка ей лично и всем легкоатлетам», — добавил пресс-секретарь.

26-летняя спортсменка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира, завоевав золото на мировом первенстве в Дохе с результатом 2,04 метра. Прежде она выигрывала в 2015 и 2017 году.

Ранее Ласицкене заявила, что рада выступить под флагом России на Военных играх.

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