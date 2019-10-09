Ласицкене заявила, что рада выступить под флагом России на Военных играх

Короткая ссылка
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась ожиданиями от выступления на VII Всемирных военных играх в Ухане.
Ласицкене заявила, что рада выступить под флагом России на Военных играх
  • РИА Новости

«Лично для меня выступать под флагом России —  это большое счастье. Военные игры в 2015 году были последними соревнованиями, на которых я бегала почётный круг с российским флагом и слушала гимн. Я очень рада, что в 2019 году я снова еду защищать честь ЦСКА. Надеюсь, что всё сложится хорошо, потому что сезон был длинным», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Всемирные военные игры в Китае пройдут с 15 по 27 октября.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было в 12-й раз продлено на заседании совета IAAF, состоявшемся 23 сентября.

Ранее Ласицкене призвала руководство ВФЛА подать в отставку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить