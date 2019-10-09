Ласицкене заявила, что рада выступить под флагом России на Военных играх

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась ожиданиями от выступления на VII Всемирных военных играх в Ухане.

«Лично для меня выступать под флагом России — это большое счастье. Военные игры в 2015 году были последними соревнованиями, на которых я бегала почётный круг с российским флагом и слушала гимн. Я очень рада, что в 2019 году я снова еду защищать честь ЦСКА. Надеюсь, что всё сложится хорошо, потому что сезон был длинным», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Всемирные военные игры в Китае пройдут с 15 по 27 октября.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было в 12-й раз продлено на заседании совета IAAF, состоявшемся 23 сентября.

Ранее Ласицкене призвала руководство ВФЛА подать в отставку.