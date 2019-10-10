В РУСАДА назвали дату предстоящей встречи представителей Минспорта и WADA

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила когда состоится встреча представителей Министерства спорта России и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории.
В РУСАДА назвали дату предстоящей встречи представителей Минспорта и WADA
  • РИА Новости

«Заседание комиссии WADA по соответствию и встреча экспертов по вопросу наличия изменений в базе московской лаборатории пройдут в один день — 23 октября», — приводит слова Пазноцкой ТАСС.

Она подчеркнула, что оба этих мероприятия никак не связаны между собой.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели, начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее Юрий Ганус заявил, что санкции WADA могут быть «предельно строгими».

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