В РУСАДА назвали дату предстоящей встречи представителей Минспорта и WADA

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила когда состоится встреча представителей Министерства спорта России и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории.

«Заседание комиссии WADA по соответствию и встреча экспертов по вопросу наличия изменений в базе московской лаборатории пройдут в один день — 23 октября», — приводит слова Пазноцкой ТАСС.

Она подчеркнула, что оба этих мероприятия никак не связаны между собой.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели, начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее Юрий Ганус заявил, что санкции WADA могут быть «предельно строгими».