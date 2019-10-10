СМИ: Чемпион мира по боксу попал в реанимацию после ДТП в Техасе

Действующий чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF американец Эролл Спенс попал в серьёзную аварию в Далласе, штат Техас.

Как сообщает FOX4, в центре Далласа водитель спорткара потерял управление на высокой скорости, в результате чего машина несколько раз перевернулась и врезалась в столб.

Отмечается, что водитель, которым, по информации СМИ, является 29-летний Спенс, с серьёзными травмами госпитализирован. Сообщается, что он находится в тяжёлом состоянии в реанимации. По прогнозам медиков, он выживет.

Спенс с 2017 года владеет титулом чемпиона IBF, а с 2019-го — WBC. В его активе 26 побед в 26 поединках на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что американский боксёр Чазз Уизерспун заменит провалившего допинг-тест соперника Александра Усика.