СМИ: Чемпион мира по боксу попал в реанимацию после ДТП в Техасе

Короткая ссылка
Действующий чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF американец Эролл Спенс попал в серьёзную аварию в Далласе, штат Техас.
СМИ: Чемпион мира по боксу попал в реанимацию после ДТП в Техасе
  • © Gene Blevins/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает FOX4, в центре Далласа водитель спорткара потерял управление на высокой скорости, в результате чего машина несколько раз перевернулась и врезалась в столб.

Отмечается, что водитель, которым, по информации СМИ, является 29-летний Спенс, с серьёзными травмами госпитализирован. Сообщается, что он находится в тяжёлом состоянии в реанимации. По прогнозам медиков, он выживет.

Спенс с 2017 года владеет титулом чемпиона IBF, а с 2019-го — WBC. В его активе 26 побед в 26 поединках на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что американский боксёр Чазз Уизерспун заменит провалившего допинг-тест соперника Александра Усика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить