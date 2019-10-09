Американский боксёр Уизерспун заменит провалившего допинг-тест соперника Усика

Короткая ссылка
Американец Чазз Уизерспун станет соперником украинского боксёра Александра Усика в его дебютном поединке в супертяжёлом весе.
Американский боксёр Уизерспун заменит провалившего допинг-тест соперника Усика
  • © Matt Wilkinson/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщил в своём Twitter промоутер Энди Хирн, поединок пройдёт 12 октября в Чикаго.

Изначально дебют экс-абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе в супертяжёлой весовой категории должен был состояться 25 мая против камерунского боксёра Карлоса Такамы, однако из-за травмы украинца был отменён. Затем на 12 октября был назначен бой с голландцем Тайроном Спонгом, но тот провалил допинг-тест незадолго до поединка.

Ранее сообщалось, что Спонг назвал «подставой» проваленный допинг-тест.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить