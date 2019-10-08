Бывший соперник Усика назвал «подставой» проваленный допинг-тест.

Нидерландский боксёр Тайрон Спонг заявил, что не принимал препараты, указанные в отчёте Добровольного антидопингового агентства (VADA).

«Это подстава, я никогда не принимал препараты, указанные в отчёте VADA. Я попросил компанию Matchroom публично заявить, что допинг-тест, который я сдал несколько дней назад, был чист. Я согласился на тестирование VADA, так как мне абсолютно нечего скрывать. Теперь я постараюсь использовать каждую возможность в юридической плоскости, включая требование о возмещении ущерба», — приводит слова Спонга BoxingScene.

Промоутер украинского боксёра Александра Усика, который должен был встретиться с голландцем, заявил о том, что спортсмен из Нидерландов провалил допинг-тест.

Ранее менеджер Усика опроверг информацию о бое с Устиновым.