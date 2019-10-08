Менеджер Усика опроверг информацию о бое с Устиновым

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Александр Красюк, представляющий интересы украинского боксёра-тяжеловеса Александра Усика, опроверг информацию о том, что его подопечный проведёт следующий бой против россиянина Александра Устинова.
Менеджер Усика опроверг информацию о бое с Устиновым
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«Нет шансов, что Усик вообще не подерётся 12 октября. Но россиянин Александр Устинов точно не будет его оппонентом. Рассматриваются другие варианты, пока не скажу какие», — цитирует Красюка «Спорт-Экспресс».

Александр Усик должен был провести бой с голландцем Тайроном Спонгом 12 октября в Чикаго, но спортсмен из Нидерландов провалил допинг-тест.

Ранее сообщалось, что соперник Усика провалил допинг-тест, Устинов согласился на бой с украинцем.

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