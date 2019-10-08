Менеджер Усика опроверг информацию о бое с Устиновым

Александр Красюк, представляющий интересы украинского боксёра-тяжеловеса Александра Усика, опроверг информацию о том, что его подопечный проведёт следующий бой против россиянина Александра Устинова.

«Нет шансов, что Усик вообще не подерётся 12 октября. Но россиянин Александр Устинов точно не будет его оппонентом. Рассматриваются другие варианты, пока не скажу какие», — цитирует Красюка «Спорт-Экспресс».

Александр Усик должен был провести бой с голландцем Тайроном Спонгом 12 октября в Чикаго, но спортсмен из Нидерландов провалил допинг-тест.

Ранее сообщалось, что соперник Усика провалил допинг-тест, Устинов согласился на бой с украинцем.